ماذا قال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال تدشين أول عملية إنتاج كهرباء من سد النهضة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، أهمية سد النهضة في توليد الكهرباء لتحقيق التنمية لبلاده.



جاء ذلك خلال تدشين آبي أحمد لأول عملية إنتاج كهرباء من سد النهضة الإثيوبي.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، كلا من مصر والسودان بسد النهضة، قائلا: "إن عملية التدشين اليوم هي هدية لجميع شعوبنا".

ومضى في حديثه: "رسالتي للشعب المصري والسوداني بمناسبة تدشين إنتاج الطاقة من سد النهضة سيأتي خير كثير عليكم".

وتابع: " نشكر مصر والسودان على الضغوطات والامتحان الصعب الذي وضعونا فيه لبناء هذا السد.. وها نحن ننجز اليوم أول طاقة كهربائية من سد النهضة".