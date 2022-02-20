أول تعليق من أبي أحمد بعد الإعلان رسمياً عن توليد الكهرباء من سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بإطلاق عملية توليد الكهرباء من سد النهضة رسمياً، يوم الأحد، مهنئاً المواطنين بهذا الإنجاز.

وكتب أحمد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "اليوم بدأ أول توربين في سد النهضة، أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، بتوليد الكهرباء".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "تمثل هذه الخطوة أخبارا جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها".

واختتم آبي أحمد تغريدته بالقول: "بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع المواطنين".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن إثيوبيا افتتحت رسمياً، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسئولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد قام أبي أحمد برفقة مسئولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال مسئولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "فرانس برس" عن مسئول في الحكومة الإثيوبية قوله: "يوم الأحد ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد"، فيما أكد مسئول آخر هذه المعلومات.

وطالبت مصر والسودان، مراراً وتكراراً، إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، منذ بدء أعمال بنائه.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.