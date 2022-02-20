وسائل إعلام: رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق رسمياً عملية توليد الكهرباء من سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إثيوبيا افتتحت رسمياً، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسئولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد قام أبي أحمد برفقة مسئولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال مسئولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "فرانس برس" عن مسئول في الحكومة الإثيوبية قوله: "يوم الأحد ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد"، فيما أكد مسئول آخر هذه المعلومات.

وطالبت مصر والسودان، مراراً وتكراراً، إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، منذ بدء أعمال بنائه.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

وعلّق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات إثيوبيا بشأن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة.

وقال نور الدين، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم": "ليس صحيحاً إن اثيوبيا تنتج وتولد الكهرباء اليوم.. ما سيتم اليوم هو مجرد تجربة لتشغيل وإدارة التوربينين المنخفضين وليس لتوليد الكهرباء، التي تتطلب الانتهاء من محطة الكهرباء ومن شبكة كابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء المولدة".

وأضاف الخبير: "لو كان الأمر صحيحاً لأعلنت إثيوبيا عن أول منطقة داخلها، أو خارجها في السودان، سوف تستقبل هذه الكهرباء المولدة من السد".

وتابع: " إنها ليست أكثر من تجربة لتشغيل التوربينين والتأكد من سلامة تركيبهما وسلامة بدء عملهما، أما توليد الكهرباء وتوزيعها فأمامها أمد طويل".

وسابقاً، علق وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، على بدء عملية توليد الكهرباء عن طريق سد النهضة قائلاً إن "التوربينات التي امتلأت خلال الملء الأول لسد النهضة تم اكتشاف أخطاء فنية بها".

وأضاف علام، في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، أن "مصر لا تمانع في استخدام السد الإثيوبي في توليد الكهرباء، لكن مع عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل".

وأشار إلى أن "هناك سوء تخطيط من قبل الإثيوبيين في توليد الكهرباء وتخزين المياه في السد".