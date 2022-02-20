نقيب الإعلاميين يكشف موعد التحقيق مع هاني حتحوت.. والإعلامي: لن أتكلم قبل إجراءه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، موعد مثول الإعلامي هاني حتحوت للتحقيق معه بعد قرار مجلس النقابة أمس لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ولعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

وقال سعدة لمصراوي، إنه من المقرر أن يحضر هاني حتحوت للنقابة أولا لتقنين أوضاعه، ثم يتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة له بعد ذلك، حيث تقرر إجراء التحقيق معه اليوم الأحد بمقر النقابة.

وأضاف سعدة، أن قرار النقابة جاء لمخالفة هاني حتحوت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ولعدم تقنين أوضاعه مع النقابة، بعدما رصد المرصد الإعلامي التابع للنقابة تجاوزات مهنية وخرق لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

من جانبه، رفض هاني حتحوت التعليق على قرار مجلس نقابة الإعلاميين بمنعه من الظهور وإحالته للتحقيق، قائلا في تصريح مقتضب لمصراوي: "مش هينفع أتكلم إلا بعد التحقيق".

وأهابت نقابة الإعلاميين بمجموعة قنوات "صدي البلد" التنبيه علي كل من يمارس نشاطا إعلاميا بها في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة لإعلاميين (تقديم برامج – الإخراج – الإعداد – تحرير – المراسلة ) سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.