حادثة تهز الشارع العراقي.. إحباط عملية بيع “رضيع” في كربلاء!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

أعلنت السلطات العراقية عن نجاح قوات الأمن في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، في إحباط عملية بيع “رضيع” حديث الولادة من قبل امرأتين تتاجران بالأعضاء البشرية.

وقالت قيادة شرطة كربلاء، في بيان، حصلت “العين الإخبارية”، على نسخة منه، إنه “بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر موثوقة حول وجود امرأتين تتاجران بالأعضاء البشرية، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام كربلاء وثلة من ضباط ومنتسبي شعبة الاتجار بالبشر للتوصل إلى المتهمتين ونصب كمين محكم لإلقاء القبض عليهما”.

وأضاف البيان: “تبين أن إحداهما تعمل في مستشفى النسائية والتوليد في الفلوجة بمحافظة الأنبار، وكان الاتفاق هو بيع الطفل إلى أحد الأشخاص من محافظة بغداد مقابل مبلغ مالي، وقبل أن يتم التسليم تمت عملية إلقاء القبض عليهما واعترفا صراحة بالجريمة المنسوبة لهما وبذلك صدقت أقوالهما قضائياً”.

وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل، بحسب البيان.

وتتصاعد جرائم الاتجار بالبشر في العراق التي تمارس أغلبها عبر عصابات منظمة يكون ضحاياها من الأطفال والنساء.

ويعزو مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وقوة الجماعات المسلحة وغيرها. كما يتهمون بعض عناصر هذه الجماعات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.