شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تدفع دولة عربية إلى ترحيل مقيمين لمراكز الإيواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دفعت الفيضانات الناتجة عن تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج، الحكومة الأردنية إلى ترحيل مقيمين إلى مراكز مختلفة للإيواء.

وأوضحت السلطات، أن بعض المناطق وخاصة الجنوبية شهدت ولا زالت فيضانات ناتجة عن سقوط امطار غزيرة، مؤكدة انها تتباع تطورات حالة من عدم الاستقرار الجوي تجتاح البلاد، حسب “عمون”.

في الوقت نفسه وجه رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، بترحيل المواطنين الذين يقيمون في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية والأنهار والمناطق التي قد تشهد فيضانات إلى مراكز الإيواء الموزعة على عدة مناطق بالمملكة.

وأكد أنه تم تجهيز 124 مركز إيواء في مختلف مناطق المملكة، تتسع لنحو 1500 سرير، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

ووجه الوزارات المختصة، بالمتابعة الفورية للسدود والمناطق الساخنة التي قد تتأثر بالفيضانات والأمطار، مؤكدًا أهمية متابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي واتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة للتعامل معها.