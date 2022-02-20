شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الأمريكي للتشاور مع “بايدن” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن البيت الأبيض عن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الأمن القومي حول الوضع في أوكرانيا اليوم الأحد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي؛ يأتي الاجتماع في الوقت الذي كرر فريق الأمن القومي الأمريكي تحذيراته من أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت.

وأضافت ساكي، أن الرئيس الأمريكي يراقب التطورات واطلع على محادثات نائبة الرئيس كامالا هاريس مع حلفائها بمؤتمر الأمن في ميونخ.

وحذرت القوى الغربية منذ أسابيع من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب، قائلة إن الوضع قد يتصاعد بسرعة وبشكل كبير.

على الصعيد الآخر؛ تنفي روسيا مرارا وجود أي نية لمهاجمة جارتها اللدود أوكرانيا؛ فيما تؤكد الوقائع على الأرض غير ذلك.