مصرف حكومي يصدر تحذيرا هاما بشأن المكاتب الوهمية

وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هناك جهاتاً وهمية تقوم بسحب المستمسكات وبطاقة الماستر والرقم السري من الزبون بحجة التقديم على السلف حيث تقوم بسرقة بيانات صاحب البطاقة وبالتالي سرقة مستحقاته".وأعلن المصرف "عدم مسؤوليته عن اي سرقة للبيانات تحصل جراء هذا التعامل".

وأشار الى ان "التقديم على السلف والقروض من خلال فروع المصرف فقط والرابط الموجود على الصفحة الرسمية والفيس بوك الخاص بالمصرف".