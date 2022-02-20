الارشيف / اخبار العالم

عمليات بغداد تصدر توجيها يخص دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تصدر توجيها يخص دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، توجيها يخص دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى مدينة بغداد ابتداءً من اليوم الأحد ولإشعار آخر".

ويأتي القرار بالتزامن مع اقتراب إحياء زيارة استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، حيث يقصد الآلاف مدينة الكاظمية في بغداد بهذه المناسبة، في الـ 25 من شهر رجب الحالي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا