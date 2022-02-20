عمليات بغداد تصدر توجيها يخص دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى مدينة بغداد ابتداءً من اليوم الأحد ولإشعار آخر".

ويأتي القرار بالتزامن مع اقتراب إحياء زيارة استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، حيث يقصد الآلاف مدينة الكاظمية في بغداد بهذه المناسبة، في الـ 25 من شهر رجب الحالي.

