شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية: ملتزمون بضمان استقرار سوق النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، السبت، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك+، لضمان استقرار سوق الطاقة، مضيفاً أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأعضاء.



كان الأمير فيصل يرد على سؤال عن اتخاذ المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إجراءً لمعالجة أي أزمة طاقة ناتجة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال الأمير فيصل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "نأمل ألا تكون هناك أزمات تؤدي إلى اضطراب الأسواق، وسنواصل العمل مع شركائنا، جميع أعضاء أوبك+ مشاركون في سوق النفط، ولا يمكن لعضو واحد أن يدير هذه السوق بمفرده".