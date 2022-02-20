واشنطن تؤكد أن روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا في أي وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كرر البيت الأبيض أمس السبت التأكيد أن روسيا يمكن أن تشن هجوماً على أوكرانيا في أي وقت، وذلك في حين بلغ التوتر أشده بين موسكو والغرب.



ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعاً نادراً لمجلس الأمن القومي في شأن الأزمة الأوكرانية اليوم الأحد، حسب ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان.

وأشارت إلى أنه تم إطلاع بايدن على المحادثات في مؤتمر ميونيخ الأمني بين القادة الغربيين بشأن الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، مضيفة أن مستشاريه للأمن القومي كرروا أن روسيا يمكن أن تشن هجوماً على أوكرانيا في أي وقت.

وتدق واشنطن منذ نحو ثلاثة أشهر ناقوس الخطر حيال ما تعتبر أنها استعدادات لشن هجوم روسي على أوكرانيا، وأول أمس الجمعة قال بايدن إنه "واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الأوان لم يفت للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة".