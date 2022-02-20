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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عند السفر إلى البحرين برا.. السعودية تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022
أعلنت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من اليوم.
وقالت المؤسسة في تغريدة لها على "تويتر": "تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداء من 20 فبراير 2022".
وأضافت: "يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة PCR عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية".