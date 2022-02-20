خبير مائي يعلّق على تصريحات إثيوبيا بشأن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات إثيوبيا بشأن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة.

وقال نور الدين، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم": "ليس صحيحاً إن اثيوبيا تنتج وتولد الكهرباء اليوم.. ما سيتم اليوم هو مجرد تجربة لتشغيل وإدارة التوربينين المنخفضين وليس لتوليد الكهرباء، التي تتطلب الانتهاء من محطة الكهرباء ومن شبكة كابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء المولدة".

وأضاف الخبير: "لو كان الأمر صحيحاً لأعلنت إثيوبيا عن أول منطقة داخلها، أو خارجها في السودان، سوف تستقبل هذه الكهرباء المولدة من السد".

وتابع: " إنها ليست أكثر من تجربة لتشغيل التوربينين والتأكد من سلامة تركيبهما وسلامة بدء عملهما، أما توليد الكهرباء وتوزيعها فأمامها أمد طويل".

وأمس السبت، أعلن مسئولان لوكالة "فرانس برس" أن إثيوبيا ستباشر اليوم الأحد في إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل.

ونقلت الوكالة عن مسئول في الحكومة الإثيوبية قوله: "غداً (اليوم الأحد)، ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان".

وكان الإعلامي أحمد موسى قد صرح بأنه يجب على جميع المصريين الاطمئنان في كل خطوات تتخذها الدولة المصرية بشأن سند النهضة الإثيوبي، مؤكدًا عدم وجود أزمة مياه حيث يتم الاستفادة من كل نقطة مياه متاحة لدينا.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن حصة مياه نهر النيل لم تزيد منذ عام 1959 والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأقل من 500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد، والفقر المائي يبلغ ألف متر مكعب في العام، متابعا: «مصر تعاني من فقر مائي ووصلت إلى الحد الأدنى للمياه».

وتابع أن مصر تطالب بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل ولن تفرط فيه مصر أبدا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأكد الإعلامي أنه يجب الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي يخص سد النهضة تحت أي ظرف، كما أن الإجراءات الأحادية لأثيوبيا مرفوضة تماما وهي إجراءات فرض أمر واقع خارج القانون الدولي.