شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تضامن النواب تناقش دور الوزارة فى توعية المجتمع بنظام الأسر البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة، أبرزها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة أحمد محسن مبارك، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن إنشاء مبني للتأمينات الاجتماعية علي قطعة أرض بجوار مستشفى الكبد ببلطيم، وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تحديد مقر لمكتب التأمينات الاجتماعية بالمنزلة دقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة عبير جمال، بشأن زيادة الإعانات والمنح المالية المقررة بجميع دور الرعاية.