شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تواصل مناقشة جهود الوزارة بشأن تعزيز السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة السياحة بمجلس النواب خلال اجتماعا اليوم الأحد، مناقشة جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

جدير بالذكر أن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب عقدت اجتماعاً مؤخرا لمناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين عن وزارة السياحة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحى الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضى على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة فى الفنادق واستثنى القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.