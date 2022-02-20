شاهد ماذا فعلت الثلوج الإعصارية بولاية نيويورك الأمريكية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة من الثلوج الإعصارية التي ضربت ولاية نيويورك الأمريكية. وأوضح الفيديو المتداول، كيف تسببت العاصفة الشتوية في اجتياح المدينة وضربت المنازل والمنشآت، وأغلقت الشوارع والطرقات وسادت حالة من الفزع والخوف بين السكان. وبين الفيديو، كيف تعرضت نيويورك وسواحلها المطلة على المحيط الأطلسي لظروف جوية شديدة القسوة، بعد هبوب رياح قوية وسقوط ثلوج بكميات كثيفة مما أصاب المدينة بالشلل. ويأتي سقوط الثلوج الإعصارية الكثيفة والرياح العاتية على نيويورك، تزامنا مع العاصفة القوية التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة منذ أيام.

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