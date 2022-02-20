شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تقصف أحياء مأرب السكنية بالصواريخ الباليستية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قصفت مليشيات الحوثي اليوم، أحياء سكنية في مأرب بـ 7 صورايخ باليستية.
وفي وقت مبكر من صلاح اليوم، قصفت الميليشيات بعض الأحياء السكنية في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، بصواربخ باليستية، حسب “العربية”.
يأتي هذا بعد استهداف الحوثي لأحد المساجد بمحافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وجرح 12 آخرين.
وفي وقت سابق أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، أحد المساجد في منطقة العلم بمحافظة شبوة، أثناء أداء صلاة المغرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع.
وأكد أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلا حافلا باستهداف المساجد وقتل المصلين في مأرب والبيضاء وشبوة وتعز وغيرها من مناطق اليمن، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين.
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