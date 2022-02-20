شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تخطط لإلغاء العزل الذاتي للمصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، أنها تخطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان، أن الوباء لن يختفي فجأة، وعلى الجميع التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في إجراءات الحماية دون فرض أية قيود.

وأضافت أن المملكة المتحدة ستصبح أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المصابين بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية.

وأشارت إلى أن الخطة المقررة تشمل الكثير من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من الفيروس، حسب “رويترز”.

يذكر أن القوانين في إنجلترا، تفرض على الناس عزل أنفسهم لمدة 5 أيام على الأقل عند الإصابة بالفيروس.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة و 128 وفاة، ووصل العدد الإجمالي للإصابات 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.