إثيوبيا تدشن أول إنتاج للكهرباء من سد النهضة رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الأحد، أول عملية لتوليد الكهرباء من سد النهضة، بحضور كبار المسؤولين بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، والرئيس السابق ملاتو تشومي.



ويأتي احتفال إثيوبيا بهذه الخطوة وسط مشاركة رسمية حضرها كبار المسؤولين ، وحضور إعلامي كبير، حيث تم نقل الصحفيين لمختلف القنوات والوكالات الدولية والمحلية لنقل هذا الحدث الذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ بدء العمل في بناء سد النهضة أبريل/نيسان 2011.

ووصلت أعمال البناء الكلية بالسد 83.9% حيث تمت تدشين الإنتاج الأول للطاقة من سدالنهضة وسط مشاركة إعلامية دولية ومحلية لنقل حفل تدشين الإنتاج للطاقة من سدالنهضة يتقدمه رئيس الوزراء الإثيوبي ،آبي احمد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وسفراء الدول الأجنبية والأفريقية بأديس ابابا .

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سدالنهضة اليوم الأحد من خلال تشغيل أول توربينة من بين توربينتين تم تركيبها بالسد مؤخرا حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للتوربينة الواحدة 375 ميجاواط فيما ينتظر أن يتم إنتاج الطاقة من التوربينة الثانية لاحقا ليصل إجمالي الإنتاج الأولي من التوربينتين مايعادل 750 ميغاواط.

وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى اكثر من 6آلاف ميجاواط عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ قريبا إنتاج توليد أكثر من 700 ميجاواط من الكهرباء عبر سد النهضة الذي تخوض من أجله مفاوضات شاقة مع مصر والسودان، مؤكدة أن "هذه الخطوة لا تعني توقف المفاوضات الثلاثية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي قال، في تصريحات سابقة، إن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة.