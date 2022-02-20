ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 418.92 مليون نسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لوكالة رويترز، الأحد، أن 418.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما بلغت الوفيات 6 ملايين و240186 شخص.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 195 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 137 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 94 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج و101 انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 80 قبل يوم.

وسجلت الصين 39 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 37 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 107707 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و563126 بعد تسجيل 118032 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121275 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا، السبت.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 28 مليونا و167587 إصابة و643880 وفاة.

وشهدت البرازيل زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الرغم من أن عدد وفيات الموجة الحالية أقل بكثير من الموجات السابقة بسبب معدلات التطعيم المرتفعة نسبيا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة، السبت، وذلك مقارنة مع 2053 إصابة و52 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة".