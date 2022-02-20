الصين.. أكثر من 1.23 مليار شخص يتلقون اللقاح الكامل ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين يوم السبت، أنه تم تطعيم أكثر من 1.23 مليار شخص ضد فيروس كورونا بشكل كامل في البر الرئيسي الصيني.



وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ في مؤتمر صحفي: "تم استخدام أكثر من 3.07 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة".

وأضاف المتحدث أن "البلد لا يزال يواجه خطر تفشي الفيروس، نظرا لحالات العدوى الجماعية محلية العدوى الناتجة عن رحلات العودة واستئناف العمل بعد عطلة عيد الربيع".

وبدأت الصين برنامج التطعيم العام الماضي مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.