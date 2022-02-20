شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 62 وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 62 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزارة إن 1543 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم السبت، هو 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.