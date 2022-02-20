الناتو يؤكد أن هناك دلائل على هجوم شامل ضد أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقَّع حلف شمال الأطلسي "ناتو" هجوماً شاملاً للجيش الروسي على أوكرانيا المجاورة.



وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، مساء أمس، في التلفزيون الألماني (إيه آر دي): "كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

وتحدث السويدي ستولتنبرغ، الذي يحل الآن ضيفاً على مؤتمر ميونخ للأمن، عن استمرار الانتشار العسكري الروسي.

وأوضح أنه لم يتم سحب أي جندي كما تقول روسيا، بل تتم إضافة قوات جديدة.

وأضاف ستولتنبرغ أن هناك أيضاً مؤشرات على أن روسيا تستعد لخلق ذريعة لشن هجوم.

وتقول المعلومات الغربية إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا المجاورة، إلا أن القيادة في موسكو تنفي وجود خطط لشن هجوم.

وعلى الرغم من التهديد بالتصعيد، ما يزال ستولتنبرغ متمسكاً بحل سياسي للصراع.

وقال ستولتنبرغ: "نريد أن نجعل روسيا تعدل عن مسارها وتجلس معنا للتفاوض".

وعندما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مزيد من الصدق بشأن عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي، أجاب ستولتنبرغ قائلاً: "نساعد أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية، ونقدم التدريب والمعدات، وبالتالي نساعد على إيجاد التكامل الأوروبي الأطلسي."

وذكر ستولتنبرج أن الالتحاق بعضوية الحلف ممكنة، ولكن في النهاية هذا قرار 30 من الحلفاء.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عدة مرات خلال الأيام الماضية سحب قواتها بعد انتهاء المناورات.

من ناحية أخرى، ما تزال هناك مخاوف غربية من أن الكرملين يفكر في غزو أوكرانيا، الدولة المجاورة لروسيا.