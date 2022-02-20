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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يناقش أزمة أوكرانيا أمام مجلس الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، أمس، أن روسيا قد تشنّ هجوماً على أوكرانيا في أي وقت.
وكشف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، اليوم، لمناقشة الوضع.
وأجرت القوات النووية الاستراتيجية الروسية تدريبات أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين أمس.
واتهمت واشنطن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية بالتقدم والاستعداد لشنّ هجوم.