فولوديمير زيلينسكي: مستعدون للحوار مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده للحوار، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه روسيا مستعدة لغزو أوكرانيا.



وقال زيلينسكي لماكرون إنه لن يرد على استفزازات الانفصاليين الموالين لروسيا، وفقاً لبيان صدر عن الإليزيه.

وناقش الرئيسان الحاجة والسبل الممكنة للتهدئة الفورية والتسوية عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

ومن المقرر أن يجري ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية اليوم لمناقشة الوضع.

والتقى ماكرون ببوتين في موسكو الأسبوع الماضي، واتصل به بالفعل عدة مرات بشأن النزاع.

وحذرت قوى غربية من أن موسكو ربما تخطط لغزو أوكرانيا، وقالت خلال الأيام الأخيرة إن روسيا ربما تستخدم عملية تحت اسم غير حقيقي لتأكيد ذريعة لشن هجوم، ونفت موسكو أي نية للغزو.