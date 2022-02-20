البرازيل.. اكتشاف جثث جديدة تحت أكوام الطين في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عثر عناصر الإنقاذ في البرازيل، أمس، على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس التي دمرتها فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 139 شخصاً على الأقل بينهم 26 طفلاً، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.



ووسط ضباب كثيف، واصل عناصر الإنقاذ البحث باستخدام المجارف اليدوية في محاولة للعثور على مفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة التي لم تشهدها مدينة بتروبوليس الواقعة في منطقة جبلية منذ عام 1932.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت، الثلاثاء الماضي، على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة وتقع على بعد 60 كيلومتراً شمال ريو دي جانيرو، مسببةً سيولاً طينية وانهيارات أرضية.

وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات المتوسط المعتاد لكامل شهر فبراير.