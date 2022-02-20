وكالة: سماع دوي انفجارات متعددة في وسط مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دوت انفجارات متعددة، مساء السبت، وسط مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وفي وقت سابق السبت، سُمع دوي عدة انفجارات قوية سمعت في محيط مدينة لوهانسك شرقي أوكرانيا".

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية، عن مصادرها قولها، لقد سمع بوضوح سلسلة من أربعة انفجارات في وسط المدينة، ومصدرهم لا يزال غير واضح.

وكانت تلك الانفجارات هي الثانية اليوم السبت، حيث سمع في وقت مبكر من صباح اليوم دوي انفجارات في شمال منطقة دونيتسك "الانفصالية"، بحسب وكالة رويترز.

انفجار جاء بعد إعلان رئيس جمهورية دونيتسك الموالي لروسيا، التعبئة العامة في الجمهورية الانفصالية الواقعة شرقي أوكرانيا.

واتهم رئيس ما تعرف بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" - الانفصالية - دينيس بوشيلين، القوات الأوكرانية باستخدام قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف دونيتسك.

وتصاعدت المخاوف مع وجود اشتباكات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا واللتان تضمان مجموعات كبيرة من الانفصاليين الموالين لروسيا.

ويستهدف الانفصاليون بالدرجة الأولى إلى تحويل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى دولة نوفوروسيا أي "روسيا الجديدة".

والجمعة، اتهم انفصاليون موالون لروسيا، قوات الجيش الأوكراني بمعاودة الهجوم على مناطقهم في شرقي البلاد.

ويتمتع هؤلاء الانفصاليون بمجموعة من المميزات الواسعة بداية من اعتراف موسكو بالشهادات حول منشأ البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل في أراضي دونباس التي تشمل دونيتسك ولوغانسك.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.