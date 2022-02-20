شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحساب الختامى لـ21/20 على مائدة "خطة النواب" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، على هامش انعقاد الجلسات العامة، عدد من الملفات الهامة بمائدتها، لتتمثل في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص محافظات الدقهلية والغربية وقنا وسوهاج، وذلك في الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد.

والمقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها الاثنين لمناقشة التقرير الأول للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.

يذكر أن مجلس النواب سيستأنف جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 4 مشروعات قوانين حكومية جديدة وهى قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وتعديل قانون سوق وتعديل قانون الضريبة على الدخل وتعديل قانون الإصلاح الزراعى لدعم مشروعات حياة كريمة التسيير على المواطنين، كما يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، بالإضافة إلى 5 اتفاقيات و35 اقتراحا برغبة.