شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب": اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات شهادة ثقة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مصر دخلت في مجال تصنيع اللقاحات البشرية والبيطرية في خطوات مسبقة، سواء عن طريق الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، موضحا أن اختيار مصر ضمن 6 دول أفريقية ستساعدهم وتدعمهم منظمة الصحة العالمية للحصول على الدعم وتلقى التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات المتطورة والعلاجات الحديثة، وهو ما يعد دلالة وشهادة ثقة هامة في تجربة مصر الرائدة بمجال الدواء.

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن تصنيع اللقاحات بمصر لمواجهة فيروس كورونا يمثل خطوة هامة واختيارنا يؤكد أن مصر لديها البنية التحتية الصحية اللازمة لتصنيع المستحضرات وإنتاج اللقاحات وتوافر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة في ذلك، معتبرا أن هناك عوامل هامة ساعدت على اختيار مصر والثقة في المنظومة الصحية ككل أهمها نجاح المبادرات الرئاسية منها مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والذي كان يتوقع أن تصل نسبته لـ20% إصابات بين المصريين بينما تمكنت مصر من تجاوز هذه المرحلة والقضاء عليه.

وأوضح النائب أشرف حاتم، أن الحصول على تكنولوجيا mRNA سيسهم في تطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، ودعم القارة الإفريقية .

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تكنولوجيا mRNA التى حصلت عليها مصر ضمن 6 دول أفريقية بعد موافقة منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات المتطورة والعلاجات الحديثة، كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية،"أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية للحصول على الدعم وتتلقى التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات.. وغيرها من العقاقير الطبية المهمة.. لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية".

وأشاد الرئيس السيسي، بجهود منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذى سيساهم فى تمكين الدول الإفريقية، من تجاوز الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة، متابعا: "هو ما يصب فى حماية العالم أجمع من آثار الجائحة".