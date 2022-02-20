شكرا لقرائتكم خبر عن 139 قتيلًا وانهيار عشرات المنازل جراء الفيضانات في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السلطات البرازيلية، أن ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية وصل إلى 139 شخصا ينهم 26 طفلا.

وأوضحت أن أكثر من 700 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم واللجوء إلى مدارس محلية وأماكن إيواء مؤقتة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس، بعدما واصلت عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفارات وكلاب بوليسية البحث وسط أضرار مادية وبشرية ضخمة.

وأكدت أن انهيار طيني ابتلع قرابة 80 منزلا، في حي ألتو سيرا، بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال.

وتتعرض البرازيل لأمطار غزيرة، تسببت في فيضانات ضخمة وغير مسبوقة، في انهيار المنازل وسيول جارفة غمرت الشوارع وجرفت السيارات وأغلقت الطرق وأصابت المدن بحالة من الشلل التام.