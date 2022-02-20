عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان العربي يقر وثيقة الاستقرار لعرضها على القمة العربية المقبلة

الأحد 20 فبراير 2022

الخليج 365

أقر رؤساء البرلمانات العربية وثيقة لرفعها إلى القمة العربية المقبل الـ31، تتضمن ثوابت ومحددات الموقف العربي من 14 قضية.



الوثيقة تقع تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وتم إقرارها في ختام أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتتضمن الوثيقة ثوابت ومحددات الموقف العربي تجاه أربع عشرة قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجهها الأمة العربية وهي: القضية الفلسطينية، والأزمات والصراعات في العالم العربي، وشملت: اليمن وليبيا وسوريا والسودان والصومال ولبنان.

وتناقش الوثيقة أيضاً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية، وتمكين الشباب العربي، والبطالة في العالم العربي، وتطوير التعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.