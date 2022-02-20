اتصال الـ 90 دقيقة.. إليكم نصيحة ماكرون للرئيس الإيراني بخصوص مفاوضات النووي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفياً بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن المحادثات النووية الجارية، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى العتبة الأخيرة.

وقال ماكرون خلال الاتصال الذي استمر ساعة ونصف ليل السبت إن “‏محادثات فيينا التي جرت بمشاركة فاعلة من فرنسا وكل الأطراف سمحت بالتوصل إلى حل ‏يحترم المصالح الأساسية لكل الأطراف ‏المعنية ويسمح بتجنب أزمة نووية خطيرة”، وفق الرئاسة الفرنسية.

كما شدد على ضرورة أن تلتقط إيران الفرصة وتتخذ القرارات السياسية التي تسمح بالحفاظ على اتفاق فيينا.

وحث ماكرون رئيسي على اتخاذ القرارات التي تسمح بالحفاظ على اتفاق فيينا، مشدداً على ضرورة التوصل لاتفاق نووي مادام هناك متسع من الوقت.

ودعا ماكرون رئيسي إلى ضرورة أن تلتقط إيران الفرصة في محادثات فيينا.

وقال ماكرون: “من الممكن التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويتجنب أزمة نووية خطيرة”.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن “أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق القضايا والمزاعم السياسية”.