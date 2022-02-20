أحمد موسى يعلق على بدء إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة: الأمر الواقع

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على جميع المصريين الاطمئنان في كل خطوات تتخذها الدولة المصرية بشأن سند النهضة الإثيوبي، مؤكدًا عدم وجود أزمة مياه حيث يتم الاستفادة من كل نقطة مياه متاحة لدينا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حصة مياه نهر النيل لم تزيد منذ عام 1959 والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأقل من 500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد، والفقر المائي يبلغ ألف متر مكعب في العام، متابعا: «مصر تعاني من فقر مائي ووصلت إلى الحد الأدنى للمياه».

واستكمل، أن مصر تطالب بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل ولن تفرط فيه مصر أبدا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأكد، أنه يجب الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي يخص سد النهضة تحت أي ظرف، كما أن الإجراءات الأحادية لأثيوبيا مرفوضة تماما وهي إجراءات فرض أمر واقع خارج القانون الدولي.

كشف مسؤولان إثيوبيان عن موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق، وفق تصريحات لوكالة "فرانس برس"، فيما تخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر المشروع على حصتهما من المياه.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية، السبت: "غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد" الذي أثار خلافا طيلة السنوات الماضية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".