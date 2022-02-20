شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي ويسيطر على مواقع استراتيجية جنوب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني مدعوماً برجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، تحقيق تقدم ميداني وصفه بـ”الاستراتيجي”، إثر معارك مع مليشيا الحوثي، في محافظة مأرب.

وقال قائد جبهة الجُوبة قائد اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران، حسب ما نقل عنه موقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر”، إن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات للحوثيين”.

وأكد العميد نمران “تحرير مواقع عسكرية استراتيجية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة وقرون البور، وسط خسائر مُني بها الحوثيون”.

وذكر أن “قوات الجيش والمقاومة بعد تحريرها لجبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيقّت الخناق وقطعت خطوط الإمداد كلياً على الحوثيين في معسكر أم ريش التدريبي، وتمكنت من تطهير مواقع عسكرية استراتيجية تمهيداً لاستعادته”.

وقال العميد نمران إن “الانتصارات والتقدمات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية ستستمر لتحرير مركز مديرية الجُوبة جنوب مأرب”.