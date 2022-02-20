شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة استهداف وزير الداخلية الأوكراني بقصف مدفعي أثناء تفقده جبهة القتال وسقوطه أرضًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أوكرانية، لقطات مصورة تظهر لحظة تعرض وزير الداخلية دنيس موناسترسكي، وفريق من 25 صحفيا أجنبيا لقصف مدفعي، خلال جولة لهم بالقرب من إقليم دونيتسك الذي أعلن انفصاله عن كييف.

وتظهر اللقطات هروب الوفد الذي كان يتجول بالمنطقة، ومحاولاتهم مرار الاحتماء من القذائف التي كانت تنهال على المنطقة بكثافة ويسمع صوتها في الفيديو، كما ظهر سقوط الوزير أرضًا ومحاولة حمايته من جانب حُراسه.

وجرى على الفور نقل الوزير بواسطة حمايته، إلى مكان آخر، في حين دخل الصحفيون إلى ملجأ للجيش الأوكراني في المنطقة، للاحتماء من القذائف التي استمرت بالسقوط، حتى تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام.