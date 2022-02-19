شكرا لقرائتكم خبر باسندوة: الحوثي اختطف 1180 يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، بأن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، اختطفت 1180 امرأة تعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب في سجون الميليشيات.

وأشارت في الندوة الحقوقية التي نظمها الائتلاف عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «استهداف الميليشيات الحوثية لمخيمات النزوح والأعيان المدنية جرائم حرب» بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، إلى أن الميليشيات الحوثية، ومنذ الانقلاب على الشرعية الدستورية جندت أكثر من 30 ألف طفل، وعملت على غسل أدمغة اكثر من 60 ألف طفل عبر المدارس والمراكز الصيفية الحوثية وإرسالهم إلى الجبهات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس إلى التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، المزمع عقده في مارس المقبل، وتطرق خلال لقائه بوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للسلام والأمن، المنعقد في ألمانيا إلى الأوضاع الإنسانية ومسارات عملية السلام في اليمن.

وطالب بن مبارك خلال اللقاء بموقف أخلاقي أممي إزاء الانتهاكات والجرائم التي تقترفها ميليشيات الحوثي في اليمن، وعرقلتها لكافة المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، داعيا للضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيات الحوثي.

وفي السياق جددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها المجتمع الدولي على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بموقف دولي من استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محاولات استهداف السفن التجارية، بإشراف وتخطيط وتسليح الحرس الثوري الايراني‏.

وقال الارياني «إن استمرار تلك المحاولات نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي وغض الطرف عن أنشطتها المهددة لأمن وسلامة خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب».

وأضاف: «مليشيات الحوثي تعتبر حالة الصمت والتجاهل الدولي إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية ضوءا أخضر لمزيد من التصعيد».

ميدانيا، تشهد جبهات محافظة مأرب وحرض بحجة معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد مصدر ميداني أن المعارك بين الطرفين تركزت في جبهة «الرملة» بمأرب، وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتعزيزات للحوثيين في مناطق الرملة بمأرب وحرض بحجة، ودمرت تجمعات وآليات حوثية في جبهة حرض، ونشرت قوات الشرعية صورا لأسلحة قالت إنها غنمتها بمعركتها مع الحوثيين في حرض.

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