انتحارية تقتل 16 شخصا في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الشرطة الصومالية أمس، أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون، عندما فجرت انتحارية نفسها، في مطعم، بمدينة «بلدوين»، عاصمة إقليم «هيران». ودخلت الانتحارية المطعم، الذي غالبا ما يتردد عليه سكان المدينة وجنود الحكومة، وقت الغداء. وقال المسؤول البارز بالشرطة الإقليمية، حسن ديسو «لقد انتشلنا 12 جثة، من بينها جثة الانتحارية»، وأضاف «نفذت انتحارية الهجوم». وأصيب 20 آخرون على الأقل، في الانفجار الذي وقع أمس، والذي زعمت جماعة «الشباب» مسؤوليتها عنه، في قناة «الأندلس» التابعة لها. وأضافت الجماعة أنها استهدفت مسؤولي حكومة وجنودا.

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