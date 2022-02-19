مقتل إرهابي حاول زرع عبوة ناسفة بسوريا

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الجهات المختصة قوله «إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق مما أدى إلى مقتله على الفور».
وذكر مصدر في مستشفى درعا الوطني أن المستشفى «استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة».
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