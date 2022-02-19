فلسطين تحذر من حصار إسرائيل حي الشيخ جراح

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وقال إن تدفق المسؤولين الدوليين للتضامن مع أهالي الشيخ جراح يؤكد وقوف العالم إلى جانب الحق والعدل الذي يرمز إليه نضال شعبنا في الشيخ جراح.
وأضاف أبوردينة أن هذه الاعتداءات تأتي استكمالا لمسلسل الجرائم المستمرة التي ترتكب في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء من جيش الاحتلال أو من قبل المستوطنين، محملا حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وعبثها بالأمن في المنطقة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا دائما في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد.
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