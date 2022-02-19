شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تحذر من حصار إسرائيل حي الشيخ جراح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، استمرار حصار إسرائيل حي الشيخ جراح في شرق القدس، محذرا من تداعياته. واستنكر في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، «الاعتداءات» المتواصلة من إسرائيل على أهالي حي الشيخ جراح وما وصفه بـ»القمع الوحشي للمسيرة السلمية أمام الحي التي نظمها أبناء شعبنا دفاعا عن بيوتهم وحقوقهم».

وقال إن تدفق المسؤولين الدوليين للتضامن مع أهالي الشيخ جراح يؤكد وقوف العالم إلى جانب الحق والعدل الذي يرمز إليه نضال شعبنا في الشيخ جراح.

وأضاف أبوردينة أن هذه الاعتداءات تأتي استكمالا لمسلسل الجرائم المستمرة التي ترتكب في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء من جيش الاحتلال أو من قبل المستوطنين، محملا حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وعبثها بالأمن في المنطقة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا دائما في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد.