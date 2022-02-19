إثيوبيا تكشف عن موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة.. وتعلن عن تجهيزات احتفالية بتوليد الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مسؤولان إثيوبيان عن موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق، وفق تصريحات لوكالة "فرانس برس"، فيما تخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر المشروع على حصتهما من المياه.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية، السبت: "غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد" الذي أثار خلافا طيلة السنوات الماضية.



وتراهن إثيوبيا على إنعاش اقتصادها من خلال سد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من 4 مليارات دولار.

ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاوات، تم تخفيضه إلى 5000 ميغاوات

وتستعد إثيوبيا للاحتفال بتشغيل أول توربين منخفض لتوليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، بحضور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك غدًا الأحد.

في ذات السياق قال مصدر مطلع، إنه سيتم غدًا الأحد تشغيل أول توربين بسد النهضة الإثوبي لتويد الطاقة الكهربائية ، في أسفل السد مع استمرار مرور المياه من الممر الأوسط لجسم السد.

كما أوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن 200 ميجاوات من أصل 375 ميجاوات هو الرقم المحتمل أن يتم الاعلان عنه غدا، عقب تشغيل اول توربين منخفض في سد النهضة.

وأجرت الحكومة الإثيوبية استعداتها بمحيط السد لإقامة احتفالية تزمانًا مع تشغيل أول توربين في سد النهضة، بحضور رئيس الوزراء آبي احمد، ووزراالموارد المائية والخارجية، إلى جانب حضور رفيع المستوى من الحكومة الإثيوبية.

سد النهضة الإثيوبية

وكانت إثيوبيا أجرت العديد من التجارب المتقطعة لتشغيل أول توربين منخفض في سد النهضة لتوليد الكهرباء، إذ قال هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي، إن صورًا حديثة لسد النهضة الإثيوبي من خلال قمر Sentinel-2 بتاريخ يوم 3 فبراير أكدت توقف تجارب تشغيل أول توربين منخفض مع استمرار مرور المياه من الممر الأوسط بسد النهضة، موضحًا عودة التجارب في يوم 8 فبراير للمرة الثانية ثم توقفها يوم 9 فبراير.

وأضاف في تصريحات سابقة لموقع القاهرة 24، أن إثيوبيا أعلنت بصورة غير رسمية عن بدء تجارب تشغيل أول توربين منخفض وتم رصد التجربة من خلال قمر Sentinel-2 يوم 29 يناير الماضي، وبمتابعة الموقف خلال الأيام الماضية تأكد توقف تلك التجارب بصور من نفس القمر.