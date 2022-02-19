شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون بفعاليات منتدى شباب الجيزة فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى منتدى شباب الجيزة فى نسخته الأولى بالمدينة التعليمية بحضور محافظ الجيزة ونائبته هند عبد الحليم ووكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المحافظة التنفيذية والإدارية والعسكرية وحضور عدد من نواب محافظة الجيزة

حضر من التنسيقية النائبة رشا أبو شقرة، النائب أحمد رمزى والنائب محمد عمارة.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أطلق الدورة الأولى لفعاليات منتدى شباب الجيزة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذى يقام بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان حلمك فكرة بحضور ومشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات من قبل الشباب تجاه أبرز القضايا المجتمعية.

وحرص محافظ الجيزة قبل بدء الجلسات الحوارية بتفقد معرض الأنشطة الطلابية حيث شملت عددا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات العملاقة فى شتى المجالات والتى تحققت فى عهده على مدار السبع سنوات الماضية وكذا المبادرات الهادفة والتى من ضمنها الاهتمام بذوى الهمم ومبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والمبادرات الصحية.

بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الابتكارات الطلابية فى مجالات التعليم والبحث العلمى ومنها تنفيذ مشروع روبوت للكشف عن المعادن والمتفجرات عن طريق خاصية البلوتوث وكذا منتجات لطلاب الإدارات التعليمية.

وأكد محافظ الجيزة عقب تفقد معرض الأنشطة الطلابية أنه فخور بالمستوى الثقافى والعلمى للطلاب من النشء، موجها بضرورة الاهتمام بهم والعمل على تنمية قدراتهم لما يمثلوه من نواه للقيادات المستقبلية.

وأشار راشد إلى أن المحافظة سوف تحرص على تنظيم منتدى شبابى أكبر لتتسع دائرة المشاركة باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.