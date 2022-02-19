شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها بلجنة الصحة بمجلس النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، غدًا الأحد 20 فبراير 2022، نتائج أعمال وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الطبية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.



حيث سيتم استعراض أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى استحداثها العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم، علاوة على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية، كما يستعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية خطة عمل الهيئة خلال العام المالى القادم لتحقيق مستهدفاتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

ويؤكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، دور مجلس النواب الموقر فى وضع تشريعات تخدم القطاع الصحى للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذى يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابى فى مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة فى تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصرى العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.