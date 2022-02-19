الداخلية تواصل جهودها لمواجهة تداعيات الأمطار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

واصل رجال الشرطة جهودهم في مساعدة المواطنين؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، التي شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وكثفت الأجهزة الأمنية، الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الأمن لمواجهة تداعيات الأمطار والطقس السيئ.