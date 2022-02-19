استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في بريطانيا إثر "يونيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

ما زال التيار الكهربائي منقطعا في مئات الآلاف من المنازل في بريطانيا بعدما اجتاحت عاصفة "يونيس" البلاد، بينما أشارت شركات التأمين إلى أن عملية التطهير قد تكلف أكثر من 300 مليون جنيه استرليني (408 ملايين دولار).

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في المملكة المتحدة وأيرلندا خلال إحدى أشد العواصف منذ عقود، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 196 كيلومترا في الساعة حين تسجيلها في جزيرة "أيل أوف وايت"، والتي ستصبح أعلى سرعة يتم تسجيلها للرياح إذا تم التحقق منها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأفادت رابطة شبكات الطاقة بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 400 ألف منزل مساء أمس الجمعة، فيما سجلت شركات الكهرباء انقطاع التيار عن 156 ألف عميل لدى "باور نتوركس" مشغل شركة توزيع الكهرباء.