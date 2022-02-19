صور.. فرق مهرجان أسوان الدولي للفنون تقدم عروضها في 12 قصر ثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة فعالياته المتنوعة، بتقديم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية، والتي انطلقت في 15 فبراير الجاري، وسط مشاركة 18 فرقة دولية ومحلية لتختتم الفعاليات في صباح تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل في 22 فبراير.

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطورة لمشاركتها الفعالة في تنفيذ وإنجاح فعاليات مهرجان الثقافة والفنون الذي تحتضنه أسوان .

مؤكدا على أهمية هذا الزخم الفني والثقافي فى زيادة الترويج والتسويق السياحي لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقي، علاوة على المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والفني وإدخال البهجة والسرور على الأهالي والمواطنين وغيرهم من السائحين والزائرين لأسوان.

وأضاف المخرج هشام عطوة على استمرار تنظيم العروض والفقرات الفنية والاستعراضية التي تقدمها فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان حيث شهد مسرح فوزى فوزى فعاليات افتتاح المهرجان، فيما تواصل الفرق الفنية تقديم عروضها الفنية المتنوعة في 12 قصر ثقافة وموقع ثقافي بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان.