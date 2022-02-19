جعجع: لا نريد لبنان المسيّرات

شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على أن «لبنان الذي تريده القوات ليس لبنان المسيرات»، معتبرا أنه «من المعيب زج البلاد في أخطار داهمة كما يحصل اليوم». وخلال إعلانه ترشيح النائب بيار بوعاصي عن المقعد الماروني في بعبدا، قال «جعجع»: «مشروع هيمنة كبير يواجهنا، وأنتم قادرون على مواجهته بورقة صغيرة تضعونها في صناديق الاقتراع. إذا كانت بعبدا بخير، فسيكون لبنان بخير، واليوم لأن بعبدا ليست بخير، كل لبنان باقتصاده وأمنه ليس بخير، وكلما سلّمت بعبدا قرار لبنان للوصاية، كلما تدهور لبنان، وهذا ما هو حاصل اليوم».

وأضاف: «اتفاق مار مخايل (مذكرة تفاهم بين«حزب الله» و«التيار الوطني الحر») خرب لبنان، وأخذه إلى جهنم، وشعب لبنان لن يركع، وسيقف في وجه هذا المشروع الأسود».