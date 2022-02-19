الجزائر تقضي على 7 إرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت، السبت، على سبعة إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بإحدى القرى بولاية سكيكدة/ 500 كم شرق الجزائر. وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب. وأضافت أن العملية التي تجرى في غابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، لا تزال متواصلة. مشيرة إلى أنه تم العثور على ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية بمنظار، وكميات معتبرة من الذخيرة، وأجهزة اتصال، بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.



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