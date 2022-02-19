السعودية تفوز بجائزتي أفضل مشروع ومبادرة للتنمية المستدامة

حصدت المملكة العربية السعودية جائزة أفضل مشروع ومبادرة للتنمية المستدامة في العالم العربي لعام 2021، وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر الجامعة العربية.

وقام كل من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتسليم جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021 عن مشروع «نيوم» إلى رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ. كما تسلم آل الشيخ جائزة التميز لأفضل مبادرة عربية للتنمية المستدامة 2021، حول «الشرق الأوسط الأخضر»، وهي المبادرة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزراعة 50 مليار شجرة بجميع أنحاء دوت الخليج العربي، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعتبر خارطة طريق لحماية البيئة.

كما تسلمت مصر ممثلة في الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة 2021 لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، كأكبر مدينة ذكية بالشرق الأوسط. كما تم تسليم جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة 2021، إلى نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة النائب حمد الرحومي، لمشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ.

علامات التفوق لمدينة نيوم

- ما تمثله كانطلاقة للتغيير والابتكار في الأعمال والتنمية وحوكمة مفهوم الاستدامة

- كونها تعد نموذجا للمجتمعات الحضرية مستقبلا

- تجسد رؤية تمثل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

- زراعة 50 مليار شجرة في أنحاء الشرق الأوسط

- استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة عن طريق التشجير

- المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60%