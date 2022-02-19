إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، وهذا ما سيمنعه من المشاركة في مؤتمر دولي بدبي.

وقال فورير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سيفتتح الأسبوع الدولي للزراعة غدا في دبي والذي دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائي من جميع أنحاء العالم، بدوني”.

وتابع: “لسوء الحظ تم تشخيص إصابتي بكورونا وستمثل مكاني مديرة مكتبي نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا في حجر صحي”.

שבוע החקלאות הבינלאומי שיפתח מחר בדובאי ושאליו הוזמנתי על מנת לחתום על מגוון רחב של הסכמים לצד מפגשים עם עמיתיי מרחבי העולם, יפתח בלעדי.

לצערי אובחנתי כחיובי לקורונה ואת מקומי תייצג בכבוד מנכ"לית משרדי נעמה קאופמן פס בזמן שאהיה בבידוד. שבוע טוב ובשורות טובות. — oded forer עודד פורר (@oded_forer) February 19, 2022

وفورير هو عاشر وزير إسرائيلي يصاب بكورونا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، سبقه في ذلك وزراء الداخلية أبليت شاكيد والعدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي عومر بارليف، والثقافة حيلي تروبر، والإسكان زئيف إلكين.

وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 12562 إسرائيليا بكورونا، وهذا هو أقل معدل إصابات يومي منذ الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.