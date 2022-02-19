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إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس ، وهذا ما سيمنعه من المشاركة في مؤتمر دولي بدبي.
وقال فورير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سيفتتح الأسبوع الدولي للزراعة غدا في دبي والذي دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائي من جميع أنحاء العالم، بدوني”.
وتابع: “لسوء الحظ تم تشخيص إصابتي بكورونا وستمثل مكاني مديرة مكتبي نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا في حجر صحي”.

 

وفورير هو عاشر وزير إسرائيلي يصاب بكورونا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، سبقه في ذلك وزراء الداخلية أبليت شاكيد والعدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي عومر بارليف، والثقافة حيلي تروبر، والإسكان زئيف إلكين.

وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 12562 إسرائيليا بكورونا، وهذا هو أقل معدل إصابات يومي منذ الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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