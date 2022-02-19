جونسون: المؤشرات مظلمة… وروسيا قد تخسر كل شيء إذا غزت أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن روسيا قد تخسر “كل شيء” إذا قررت غزو أوكرانيا المجاورة، مقرا في الوقت نفسه بأن نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال مجهولة للغرب.

وقال جونسون، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: “عندما أتحدث إليكم اليوم، لا نعلم بالكامل نوايا الرئيس بوتين، غير أن المؤشرات مظلمة، ولذلك يتعين علينا الوقوف معا بالقوة”.

وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى “زيادة احتمالية” تعرض أوكرانيا للغزو الروسي، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى “تدمير دولة ديمقراطية” و”إراقة الدماء والمعاناة على مدى حياة الجيل القادم” وسيحدث صدى في كافة أنحاء العالم.

وحث جونسون موسكو على “الانخراط في التفاوض بغية تفادي اندلاع نزاع”، قائلا: “أنا مقتنع بأن روسيا لن تحقق أي مكاسب من هذه المغامرة الكارثية بل وستخسر كل شيء”.

وتعهد جونسون بأن الحكومة البريطانية في حال “الغزو الروسي لأوكرانيا” ستمنع الشركات والأفراد الذين يحظون بأهمية قصوى بالنسبة للدولة الروسية من تحقيق أرباح في أسواق لندن المالية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني روسيا إلى “خفض التصعيد” وسحب قواتها من الحدود الأوكرانية واستئناف الحوار مع الغرب، مرجحا أن موسكو تستخدم التصعيد حول أوكرانيا كأداة للضغط على حلف الناتو بغية تمرير مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا في ديسمبر الماضي.

وأبدى جونسون “استعداد حلف شمال الأطلسي للتفاوض مع بوتين” وتقديم “تطمينات قد يحتاج إليها”.

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.

وتأتي تصريحات جونسون على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت جمهوريتا دونباس التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما، وهذا ما نفته كييف.